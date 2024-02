Maltempo: aggiornamento sulle strade chiuse, per le valanghe arriva la DaisyBell

La tregua (momentanea) concessa dalla pioggia, e dalla neve, ha consentito ai tecnici della Provincia di effettuare, nella mattinata di mercoledì 28 febbraio, i sopralluoghi sulle strade maggiormente danneggiate dal maltempo e avviare i lavori di ripristino. Ma sono molte le arterie che restano interdette alla circolazione.

La situazione in Maniva

Cominciamo dalle buone notizie: la strada provinciale 345 che porta al Maniva è stata parzialmente riaperta. "Il nivologo incaricato alle prime luci dell’alba ha effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del manto nevoso ed è stato possibile riaprire una parte della Provinciale, fino al bivio degli impianti sciistici. Il tratto successivo verso il rifugio Bonardi rimane chiuso, ma è ora possibile iniziare, seppur con molta cautela, le operazioni di sgombero della neve", si legge nel comunicato diramato dall'Ente.

Resta però alto il rischio valanghe - la Protezione Civile ha diramato una allerta di criticità moderata (codice arancione) per le prossime ore - e non sarà possibile accedere al comprensorio Maniva Ski (gli impianti di risalita sono chiusi).

Nella mattina di giovedì 29 febbraio il nivologo effettuerà un volo di ricognizione con l’elicottero messo a disposizione dalla Protezione Civile di Regione Lombardia. Dopo il sopralluogo, se necessario, si provvederà con il distacco artificiale delle valanghe.

Chiusa la strada dei Tormini

Resta ancora proibito transitare sulla Sp 669 del Gaver, così come lungo la Sp 50 a Pertica Alta; mentre sulla Sp 237 del Caffaro, a Odolo, a causa di una frana, si viaggia ancora a senso unico alternato. Chiusa, per la lavori di asfaltatura, la 45 Ter nel tratto compreso tra Villanuova a Vobarno. La strada dei Tormini riaprirà alle 14 di oggi (mercoledì 28 febbraio).

Disagi anche sul Garda

Non è ancora possibile percorrere la Sp 38 Tignalga. Per raggiungere Tremosine resta una sola strada aperta: la Sp 115 che parte da Limone. Una frana ha imposto la chiusura di una parte di via Panoramica a Salò, tra le frazioni di San Bartolomeo e Serniga.