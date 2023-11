Piogge torrenziali, frane e allagamenti: il punto della situazione

L'allerta è rientrata e le piogge ormai finalmente alle spalle. Ma le criticità e i danni fatti delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi restano.

Scuola chiusa e famiglie fuori casa

La scuola elementare di Sarezzo rimarrà chiusa anche domani, lunedì 6 novembre, per consentire ai tecnici di riparare i danni causati dalle infiltrazioni di acqua dal tetto. Le lezioni per i 300 bambini del plesso Alfredo Soggetti sono sospese da lunedì 30 ottobre. A Lumezzane, quattro famiglie hanno lasciato la loro abitazione di via Gnutti in fretta e furia all'alba di oggi, domenica 5 novembre, a causa di un fronte franoso che minaccia il caseggiato. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i tecnici del Comune.

Frane e chiusure

Numerosi gli smottamenti sulle strade delle nostre valli, la buona notizia è che molte sono state riaperte come la provinciale 345: il materiale franato tra Collio e Tavernole è stato rimosso e nella giornata di sabato è tornata percorribile. Restano invece chiuse le strade che portano alle frazioni Graticelle e Prati Magri di Bovegno.

In Valsabbia fervono le operazioni di pulizia della Sp55 a Pertica Bassa: qui si procede con senso unico alternato. In Valcamonica resta chiusa la Sp 88 a Paspardo: nella notte tra venerdì e sabato un fiume di fango ha invaso la carreggiata e colpito anche un'auto in transito. Divieto di transitare anche sulla Sp 5 Malegno-Borno: per raggiungere la Val di Scalve è necessario salire da Angolo Terme.

Critica la situazione nell'alto Garda: resta ancora non percorribile la strada provinciale 38, che collega Tignale a Tremosine. Una frana ha spezzato la viabilità anche oltre confine: chiusa in entrambi i sensi di marcia la galleria "Dom" tra Riva del Garda e Ledro.