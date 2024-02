Piogge torrenziali, frane e allagamenti: chiuse tre Strade Provinciali

Pioggia e neve non si placano. L’intensa perturbazione in corso sta causando numerosi disagi alla circolazione (in particolare tra Desenzano e Peschiera) e portando alla chiusura di diverse strade. L’elenco si allunga con il passare delle ore.

La situazione in Valtrompia

In Valtrompia stop alla circolazione sulla Sp 50, che collega Tavernole sul Mella a Nozze di Vestone: nella serata di lunedì un grosso masso si è staccato dalla parete rocciosa piombando sulla sede stradale. La neve scesa nella notte e gli alberi sradicati dalle raffiche di vento hanno imposto la chiusura della Sp 345 a Collio in Pineta. Si è inoltre staccata una valanga, che ha raggiunto la strada nel tratto compreso tra il bivio per gli impianti sciistici e il rifugio Bonardi. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Frana a Odolo

Disagi anche in Valsabbia: nella tarda mattinata di oggi, una parte di montagna è franata sulla Strada Provinciale del Caffaro a Odolo. La Sp 237 non è chiusa: è stato installato un semaforo ed istituito il senso unico alternato.

Traffico in tilt sul Garda

Situazione critica tra Peschiera e Desenzano. Il traffico è in tilt sull'autostrada A4, dove si sono aperte alcune buche sul manto stradale, che hanno fatto cadere un'auto trasportata da una bisarca: si contano 10 chilometri di coda. Rallentamenti e allagamenti anche sulle strade secondarie. Lungo Via Finiletto, stretta strada di campagna che collega San Martino della Battaglia alla Rovizza, le rogge a lato della carreggiata sono esondate e un camion è finito "sottacqua". Verso mezzogiorno – "al fine di garantire la pubblica utilità", scrive la Provincia in un comunicato – è stata chiusa la Sp 38 che collega Tremosine e Tignale.