Grandine e vento, un tempesta terribile: alberi caduti e tetti scoperchiati

Annunciata, avvistata: e purtroppo arrivata. La tempesta ha sferzato anche il Bresciano domenica pomeriggio, concentrandosi in particolare in alcune zone della provincia. Città e dintorni i territori più colpiti: dall'autostrada – paura e delirio tra Brescia Centro e Brescia Ovest: automobilisti fermi sotto i viadotti, visibilità vicina allo zero, grandine a chicchi e rischio incidenti elevatissimo – al Villaggio Sereno, dove si sono registrati i danni più ingenti, e ancora Borgosatollo, Rezzato, San Zeno.



La conta dei danni

Al Villaggio Sereno parecchi gli interventi di Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Il vento ha sradicato diversi alberi, uno di questi ha bloccato una strada, e danneggiato tetti e coperture: su tutte quella del cinema dell'oratorio, scoperchiato. Le lastre di lamiera sono volate per decine di metri nelle strade intorno.



Alberi sradicati e tetti scoperchiati anche nell'hinterland, come detto a Borgosatollo, Rezzato e San Zeno. Ma vento e grandine anche in Valle Camonica, nella zona della Franciacorta (tra Rovato e Chiari: qui è caduto un albero nel parco di Villa Mazzotti) e in ordine sparso in altre zone della provincia, tra cui l'alta Valsabbia (Vestone e dintorni).