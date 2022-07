Il maltempo è arrivato: pioggia e grandine, disagi e allagamenti

Atteso, annunciato: il maltempo è arrivato. Lunedì ha piovuto, finalmente, tardo pomeriggio e prima serata, ma non sono mancati grandine e disagi. Perturbazione a macchie, troppo poco per rimpinguare fiumi e torrenti e per innaffiare prati e coltivazioni arsi dalla sete: tanta pioggia (e anche grandine) soprattutto nelle alte valli, in Valcamonica e in Valsabbia. Poco o nulla, invece, nel resto della provincia, dalla città al lago di Garda. Una prima avvisaglia anche la sera prima, ma (quasi) senza pioggia: per lo più solo disagi - tra cui qualche albero caduto per il vento - nella Bassa. Pioggia e vento anche nel resto della Lombardia: colpita soprattutto la città di Milano e i suoi dintorni, dove si è abbattutto un forte nubifragio con oltre un centinaio di interventi dei Vigili del Fuoco in poche ore.

Pioggia e grandine

Tornando al Bresciano, si segnalano piogge sparse in ampi tratti della Valcamonica: rovesci fin dal pomeriggio e qualche grandinata, in particolare a Borno o Esine. Bagnata dalla pioggia anche la Valsabbia: la grandine è stata circoscritta ad alcuni territori, tra cui la zona delle Pertiche. Nel resto del territorio valsabbino ha piovuto poco, anche una manciata di minuti, ma con grandi quantità d'acqua: come a Villanuova sul Clisi, dove si è allagata la galleria Villanuova II (video), lungo la tangenziale Ss45bis. Pioggia e grandine qua e là, insomma: ma pochi danni.