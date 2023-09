Colpito da un malore improvviso, crolla a terra durante un’escursione: morto a 60 anni

Stroncato da un arresto cardiaco, è morto durante un’escursione in Val di Fiemme. Questo il tragico destino di un 60enne di casa nel Bresciano. Il dramma si è consumato nelle mattinata di oggi, sabato 16 settembre, nel territorio del comune di Castello-Molina di Fiemme (Trento).

L’uomo sarebbe crollato a terra mentre stava attraversando il percorso sulla strada forestale nell’area di Malga Arodolo insieme ad altri escursionisti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono arrivati in poco tempo gli operatori del soccorso alpino della Val di Fiemme, i vigili del Fuoco e i carabinieri.

Nonostante si sia tentato il tutto per tutto per rianimare l’uomo non si è potuto far altro che constatare il decesso: l’escursionista, infatti, è morto sul colpo.

Fonte: Trentotoday.it