Si accascia per un improvviso malore, passeggero soccorso sul treno

Allertato il 118 per l'improvviso malore accusato dal passeggero di un treno: mercoledì 6 ottobre, verso le 15, un 54enne si è sentito male mentre era a bordo di un convoglio della linea Brescia-Iseo-Edolo, all’altezza di Cazzago San Martino.

La chiamata è partita in codice rosso: sul posto sono intervenute in pochi minuti due ambulanze. I sanitari hanno prestato le prime cure d'urgenza al passeggero: stabilizzato, è stato poi trasportarlo all’ospedale di Iseo; non dovrebbe essere in pericolo di vita. Inevitabili i ritardi e i disagi per gli altri i passeggeri.