Si sente male tra i banchi di scuola: paura per un ragazzino

Brescia. Verso le 9.20 di martedì 19 ottobre, un ragazzo di 16 anni si è sentito male presso l'istituto superiore "Andrea Mantegna" di via Ghislandi. Allarmati, gli insegnanti hanno subito chiamato il 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza del Soccorso Pubblico di Flero.

Preso in cura dal personale medico, il giovane è stato portato all'ospedale Civile per accertamenti: le sue condizioni non sembrano destare eccessiva preoccupazione, ma è stato comunque ricoverato in codice giallo.