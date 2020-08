Ha un infarto mentre passeggia nei pressi della caserma: salvato dai militari

I militari gli hanno letteralmente salvato la vita. È successo a Collio, in Alta Valtrompia, dove un pensionato di 77 anni si è sentito male mentre stava passeggiando e casualmente si trovava nei pressi della caserma dei carabinieri. Lamentando evidenti difficoltà respiratorie e un forte dolore al torace, l'anziano ha suonato al citofono della stazione, ma i militari non si trovavano nella struttura. Grazie al collegamento con la centrale operativa - una tecnologia presente in tutte le stazioni, che in questo caso ha messo in contatto il citofono con la caserma di Gardone Val Trompia - un agente gli ha però risposto.

Dopo aver allertato il 118, l'agente ha mandato sul posto il comandante di Collio, ed è rimasto in contatto telefonico costante con l'anziano in difficoltà. Arrivati i soccorsi, i sanitari hanno preso in carico il 77enne e lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. La diagnosi è stata di infarto al miocardio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery