Malore mentre va a vedere il Brescia: tifoso portato d'urgenza in ospedale

Soccorsi del 118 in azione a Castelvetro, nel Piacentino, nel primo pomeriggio di sabato, quando un 50enne ha accusato un improvviso malore a bordo di un pullman di tifosi del Brescia Calcio, in transito sulla A21.

Il conducente è uscito dall'autostrada proprio al casello di Castelvetro, dove sono stati chiamati i soccorritori, giunti da Monticelli d'Ongina con un'ambulanza. Le condizioni dell’uomo sono parse subito gravi e in supporto è giunta un'automedica da Cremona. Il personale sanitario ha predisposto per l’uomo il trasporto nel vicino Ospedale Maggiore, in codice rosso.

Sul posto anche la polizia Stradale. In serata, stando a quanto appreso, le condizioni di salute dell'uomo stavano via via migliorando.

Fonte: ilpiacenza.it