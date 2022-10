Malore improvviso, ragazza crolla a terra sotto gli occhi del padre

Erano circa le 16.30 di domenica, quando l'eliambulanza è decollata in direzione del Monte Baldo, per soccorrere una giovane padovana di 22 anni che si era sentita male ed era caduta a terra, mentre – insieme al padre – percorreva un sentiero non distante da Malga Novezza.

La 22enne ha accusato l'improvviso malore a circa 1.600 metri di quota: da un'altezza di 10 metri, l'elicottero ha sbarcato sul posto – attraverso il verricello – il tecnico del 118, che ha poi issato a bordo la ragazza; le sue condizioni sono state subito valutate dall'équipe medica ed è stata accompagnata per accertamenti all'ospedale di Negrar. Il padre è invece rientrato autonomamente alla macchina.



Fonte: Veronasera.it