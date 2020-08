Malore in fabbrica mentre sta lavorando, operaio grave in ospedale

Ha avuto un malore mentre era al lavoro in fabbrica l'operaio di 53 anni che mercoledì mattina è stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia: l'allarme è stato lanciato poco prima delle 11 dall'acciaieria Feralpi di Lonato. L'uomo potrebbe essersi sentito male a causa del caldo torrido di questi giorni.

Dipendente di una ditta esterna, in quel momento era impegnato in operazioni di routine per la manutenzione degli impianti: si è sentito male sotto gli occhi dei colleghi, che hanno immediatamente chiesto aiuto. In pochi attimi è stato attivato il protocollo di sicurezza che ha mobilitato la centrale operativa del 112.

Ricoverato in codice rosso

Come da prassi, in questi casi, la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente: in pochi minuti sul posto si sono precipitate l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Soccorso Pubblico di Calcinato, che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale, come detto in codice rosso. Le condizioni dell'operaio sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.