Malore fatale durante il bagno in mare, turista bresciano muore annegato

E’ di Brescia il turista che ieri, giovedì 8 luglio, ha perso la vita mentre faceva il bagno in mare a Cattolica. L’uomo, 84 anni, si è accasciato nello specchio d’acqua davanti al Bagno 105. Lo riporta Riminitoday.

La tragedia si è consumata verso le 17.30. Immediati i soccorsi: i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo più volte ma il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. In volo anche l’eliambulanza. Sul posto è giunta la Capitaneria di Porto per identificare la vittima ed effettuare le pratiche di rito.