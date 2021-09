Gli amici si voltano e lo vedono a terra: grave un ciclista colto da malore

Trenta interminabili minuti, poi il cuore ha ricominciato a battere. È ricoverato in condizioni critiche il giovane ciclista che nel pomeriggio di ieri è stata colto da malore mentre tornava da un'uscita in bicicletta, in mountain bike, sulle colline gardesane in compagnia di amici.

Sono stati proprio i due amici del 27, residente a Bedizzole, a lanciare l'allarme quando, voltandosi perché si era attardato in coda al gruppo, si sono accorti che il compagno era caduto a terra. In quel momento i tre erano nei pressi del crocevia di Sedena, in via XXIV Maggio a Lonato del Garda.

Sul posto è arrivata un'ambulanza. I soccorritori hanno praticato a lungo il massaggio cardiaco che ha fatto ripartire il cuore del 27enne, poi il giovane è stato prelevato dall'eliambulanza e trasportato d'urgenza al Civile di Brescia.