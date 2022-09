Malore in campo nel giorno del compleanno: i medici lo salvano, ma ora è in prognosi riservata

Nel giorno del suo quattordicesimo compleanno era in campo e stava giocando a calcio con i suoi amici. Quella che doveva essere una serata di sport, e festa, si è trasformata in un dramma, con il finale ancora tutto da scrivere. Sfortunato protagonista è un ragazzino di Verolavecchia che ieri sera era sul terreno di gioco per una partita. La vicenda è riportata dal Giornale di Brescia.

Durante la partita il giovane si è accasciato in preda a un improvviso malore. I sanitari della squadra con estrema prontezza hanno intrapreso le manovre salvavita in attesa dell'arrivo dei medici, riuscendo a rianimare il ragazzo. Arrivata l'eliambulanza, il giovane è stato portato d'urgenza al Civile di Brescia, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. I medici si sono riservati la prognosi.