Si ferma per bere un caffè, ragazzo collassa per un malore improvviso

Rezzato. Si era fermato nell'area di servizio San Giacomo Nord, sull'autostrada A4 in direzione Milano, quando ha accusato un improvviso malore. È stato un inizio di giornata piuttosto movimentato, quella di un ragazzo di 29 anni.

L'allarme al 112 è arrivato verso le 6.50 di stamattina. Subito è stata fatta intervenire un'ambulanza del Cosp di Mazzano: i sanitari hanno preso in cura il giovane (che non ha mai perso conoscenza), per poi accompagnarlo alla Poliambulanza di Brescia. Nel nosocomio sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.