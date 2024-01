Stava tagliando la legna nel bosco quando, non si sa bene per quale motivo, è caduto e poi scivolato in un dirupo. È accaduto nella mattinata di oggi (sabato 27 gennaio) nei boschi che sovrastano la frazione di Odecla a Malonno.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima delle 10: sul posto sono intervenuti i carabinieri, un’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. L’allarme è rientrato poco dopo l’arrivo dei soccorsi: il 43enne, per fortuna, non sarebbe in condizioni critiche; il ricovero in ospedale è avvenuto in codice giallo.