Non dà sue notizie, l’amico esce a cercarlo: trovato morto in un capanno

Il corpo senza vita di un uomo di 66 anni è stato trovato all’interno di un capanno situato nei boschi sopra l’abitato di Malonno. A fare la drammatica scoperta, nella tarda mattinata di martedì, è stato un amico: preoccupato perché non aveva più notizie della vittima, era uscito per cercarlo. Una volta raggiunto il capanno di proprietà del 66enne, adibito a ricovero attrezzi e situato nelle vicinanze di via Manfredina, ha realizzato il dramma che si era da poco consumato.

Per lui, purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari del 118, immediatamente allertati e sopraggiunti in pochi minuti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 66enne, che abitava in paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto anche i carabinieri che hanno fin da subito escluso l’eventuale responsabilità di terze persone. Si sarebbe trattato di un tragico gesto estremo: l’uomo si sarebbe tolto la vita sparandosi un colpo con un’arma da fuoco.