Cade dal muro mentre lavora nell'orto: paura per una ragazza di 20 anni

Avrebbe dovuto essere una domenica pomeriggio spensierata, ma un incidente improvviso ha suscitato forte apprensione per le sorti di una ragazza di soli 20 anni precipitata da un muretto a Malonno. La giovane, secondo quanto si è potuto ricostruire, poco prima delle 16 stava lavorando all'interno dell'orto della propria abitazione, in via Odecla, insieme ai genitori, quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata da un'altezza di circa due metri e mezzo.

Al primo momento la situazione è apparsa assai grave, tanto da far scattare i soccorsi in codice rosso. Sul luogo dell'incidente, oltre a due autoambulanze sono intervenuti anche i Carabinieri di Breno. Vista l'entità dei traumi riportati durante la caduta, il personale sanitario ha deciso di trasportare la ragazza in elicottero all'ospedale di Sondrio dove è stata ricoverata per accertamenti.