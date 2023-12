Violenta lite con il compagno, poi l’aggressione fuori da un bar

Un diverbio animato tra fidanzati, scoppiato per ragioni ancora da accertare. Una litigata violenta in strada, nei pressi di un bar: urla e insulti, poi lui sarebbe passato anche alla vie di fatto spingendo ripetutamente la compagna.

La chiamata al numeri unico per le emergenze è scattata poco dopo le 20 di ieri, giovedì 14 dicembre, da via Valle Camonica a Malonno: in pochi minuti sono arrivati i carabinieri che hanno sedato l’accesso diverbio e raccolto prima la testimonianza (e poi la denuncia) della donna di circa 40 anni, avrebbe riferito di essere stata aggredita dal convivente.

I militari hanno fatto scattare le procedure previste dal ‘codice rosso’, la legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere, introdotta nel 2019 e potenziata dal governo in seguito all’omicidio di Giulia Cecchettin. Sono in corso tutti gli accertamenti utili appurare se la donna fosse già stata vittima di maltrattamenti in passato e valutare quali misure eventualmente adottare per proteggerla dal compagno.

Insieme ai carabinieri sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna: per lei non si sarebbe comunque reso necessario il trasferimento in ospedale.