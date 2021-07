Improvviso malore, collassa e batte la testa: ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Una domenica tra amici che ha rischiato di finire in tragedia: un ragazzo di 16 anni ha accusato un grave malore mentre partecipava a un campo scout a Malonno, in località Pra del Bisso.

Il tutto è successo verso le 21: il giovane si è sentito ed è caduto a terra, battendo violentemente la testa. Subito è stato soccorso dai compagni che hanno allertato il 118. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica, insieme ai Vigili del Fuoco di Brescia; in volo anche l’eliambulanza decollata da Como.

Il ragazzo è stato curato dai sanitari e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Ha riportato un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i carabinieri di Breno per i rilievi del caso.