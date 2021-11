Fermato con 200 grammi di cocaina, spacciatore bresciano finisce in manette

Tradito da un atteggiamento che ha destato subito sospetto: venerdì 29 ottobre, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Breno hanno arrestato un bresciano di 42 anni, residente a Malonno, per possesso di droga.



L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della sua auto: i militari, insospettiti dal suo modo di fare nervoso, hanno perquisito lui e il veicolo, trovando due etti di cocaina nascosti nell’abitacolo.



Finito in manette, l’uomo è stato portato in caserma dove è stato trattenuto nella camera di sicurezza e, successivamente, il gip del tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto. Un weekend di lavoro intenso per i carabinieri camuni che, oltre al già citato 42enne, hanno fermato numerosi automobilisti per guida in stato di ebrezza.