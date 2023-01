Esce di casa per una passeggiata e non torna: trovato morto in strada

L’allarme è scattato dopo le 13 del primo giorno del 2023 da una stradina pedonale nei pressi via Molbeno a Malonno: il numero unico per le emergenze ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza di una persona, priva di sensi, riversa a terra.

Sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti un'ambulanza e un'automedica, ma gli operatori del 118 - purtroppo - non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Stando alle prime informazioni trapelate, la vittima è un 80enne della zona. A fare la drammatica scoperta sarebbe stato proprio un parente della vittima. L'anziano era uscito in mattinata per una passeggiata, ma poi non era più rincasato. Non avendo sue notizie da ore, i familiari erano quindi usciti a cercarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: nessun dubbio sulle cause naturali all'origine del decesso, l'80enne sarebbe stato stroncato da un malore.