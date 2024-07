Botte da orbi nella notte: si picchiano in strada, tre feriti in ospedale

Notte movimentata quella di venerdì 5 luglio, in via del Lanico a Malegno. Prima le grida, poi le sirene di ambulanze e carabinieri hanno interrotto il riposo dei residenti. Tutto per via di una furibonda litigata tra tre giovani uomini: se le sono date di santa ragione in strada. Urla e insulti, poi la zuffa pare a suon di calci, pugni e spintoni.

I tre contendenti - di età compresa tra 31 e 35 anni - avrebbero riportato ferite e contusioni, ma non di grave entità. Soccorsi dai volontari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e un’automedica, sono stati portati all'ospedale di Esine per le medicazioni del caso. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la vicenda e capire i motivi all’origine della lite degenerata nella violenza.