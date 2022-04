Spaventoso incendio all'alba: due famiglie restano senza casa

Incendio all'alba, paura in paese: due famiglie (e sei persone) restano senza casa. Tutto questo a causa del rogo divampato giovedì mattina intorno alle 5: in Via Castello, in pieno centro al paese, le fiamme hanno rapidamente avvolto il tetto di un'abitazione, probabilmente a causa del malfunzionamento della canna fumaria.

Sono stati gli stessi residenti a dare l'allarme: in pochi minuti sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco di Breno, Darfo Boario Terme e Lovere, ma ci sono volute diverse ore per domare le fiamme e spegnere ogni focolaio. Militi al lavoro per tutta la mattina, per limitare i danni ed evitare il peggio: alla fine nessuno si è fatto male, ma lo stabile è andato in gran parte distrutto.

Due famiglie (e 6 persone) senza casa

Ovvero, completamente bruciato il tetto di oltre 150 metri quadrati, oltre che diversi danni strutturali. Per questo gli occupanti della palazzina – come detto due famiglie per un totale di 6 persone – sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni, dichiarate inagibili: anche grazie all'intervento del Comune per loro sono già state trovate delle sistemazioni provvisorie. Il provvidenziale intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme raggiungessero gli edifici confinanti.