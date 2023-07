Ragazzo esce di casa e scompare nel nulla: l’appello disperato della mamma

Un ragazzo di 19 anni ha fatto perdere le sue tracce da martedì 11 luglio. Alessio Nodari, questo il nome del giovane, è scomparso da Cassone di Malcesine, Comune dell’Alto Garda dove vive con la famiglia: sarebbe uscito di casa a piedi per poi svanire nel nulla.

Della sua scomparsa sono stati avvisati i carabinieri; la madre ha anche lanciato un disperato appell sui social, nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili per il ritrovamento.

"L’ultima volta che lo abbiamo visto - si legge nel post di richiesta d’aiuto - indossava una tuta nera con una maglietta color nero e oro della Nike. Non ha soldi con sé. Abbiamo già provato a contattare tutti i suoi amici, ma non l’hanno sentito. Siamo molto preoccupati: per favore, chi lo dovesse vedere ci contatti immediatamente o chiami le forze dell’ordine".

Il giovane avrebbe con sé lo smartphone ma sono stati tutti inutili i tentativi dei familiari di mettersi in contatto con lui: non risponderebbe a messaggi e chiamate.