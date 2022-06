Si schianta col parapendio in fase di atterraggio: è in gravi condizioni

Un incidente con il parapendio è stato segnalato nella giornata di ieri, martedì 7 giugno, nel Comune gardesano di Malcesine. Stando a quanto riferito dai soccorritori del Suem 118, una persona è rimasta gravemente ferita dopo aver avuto dei problemi in fase di atterraggio con il proprio parapendio nei pressi dell'apposita piazzola.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18: sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori, giunti con un'ambulanza e l'elicottero. La persona rimasta ferita, dopo le prime cure, è stata trasferita d'urgenza in ospedale e ricoverato in codice rosso. In zona sono quindi arrivati anche i carabinieri, i quali hanno svolto i rilievi per appurare la dinamica dell'episodio.



Fonte: Veronasera.it