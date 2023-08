Auto bruciano sulla Statale: traffico in tilt, code di chilometri

Lago di Garda. Alcune auto vanno a fuoco e scoppia il caos lungo la strada statale 249 Gardesana Orientale. Il rogo è esploso martedì pomeriggio nel comune di Malcesine, dove sono intervenuti dodici vigili del fuoco con due autopompe e un mezzo spegnimento leggero e logistica. Per i rilievi e capire che cosa sia successo, sono anche intervenuti gli agenti della polizia locale di Riva del Garda.

Secondo una prima ricostruzione, le auto erano parcheggiate quando, a un certo punto, sono state avvolte dalle fiamme. Una delle macchine ha preso fuoco per motivi accidentali, poi il rogo ha attaccato anche altre auto che erano vicine, in coda lungo la strada.Â

Sono stati momenti di paura per i passanti e gli automobilisti. Per fortuna non ci sono stati feriti e non sono state coinvolte persone, ma pesantissimi sono stati i disagi al traffico: code di chilometri si sono formate in entrambi i sensi di marcia.



Fonte: Trentotoday.it