Shock in paese: ragazzo si toglie la vita a soli 27 anni

Dramma a Mairano, dove - nella tarda serata di ieri (mercoledì 27 dicembre) - è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ragazzo. L’allarme è scattato poco prima delle 11, dai campi che costeggiano la Sp 34 tra il centro del paese e la zona produttiva di via XXIV Maggio a Longhena.

Sul posto è arrivata in pochi minuti un’automedica, oltre a una squadra dei vigili del fuoco e ai carabinieri: purtroppo, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

A perdere la vita, stando ai primi riscontri, un ragazzo di soli 27 anni. Sul corpo non sarebbero stati trovati segni di aggressione ed è stata esclusa anche l'ipotesi del malore improvviso. I carabinieri hanno pochi dubbi: si tratterebbe di un suicidio. I militari sono ora all'opera per accertare le cause che hanno spinto il giovane all'estremo gesto.