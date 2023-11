Caso di febbre dengue in paese: scatta la disinfestazione con adulticidi e larvicidi

Un caso di febbre dengue è stato segnalato da Ats nel territorio comunale di Mairano: il contagio sarebbe avvenuto durante un viaggio all’estero. Nessun allarme: vista la stagione il rischio di trasmissione è bassissimo, dato che sono le zanzare a ‘veicolare’ il virus. Il protocollo operativo di sicurezza prevede comunque l’attivazione di una profilassi che consiste nella disinfestazione di una porzione di territorio: l'area situata nel raggio di 200 metri dalla residenza della persona infetta.

Per questo motivo, nella giornata di ieri, martedì 21 novembre, il sindaco Igor Zacchi ha firmato un'ordinanza con oggetto "disinfestazione anti zanzara straordinaria con larvicida e adulticida". La bonifica è iniziata nella serata di ieri nelle zone di Pievedizio e ha coinvolto le seguenti strade, o parti di esse: Piazza Borghetti, Via Mazzini, Via Manzoni, Via Verdi, Via Soncini.

“La disinfestazione potrà avvenire anche nelle aree verdi di proprietà privata. Vi sarà sufficiente far entrare gli operatori. Ringrazio fin da ora per la collaborazione e vi chiedo ovviamente di non allarmarsi visto il rischio basso o pressoché nullo di proliferazione delle zanzare”, ha fatto sapere sui social il primo cittadino.

La febbre dengue è una malattia infettiva tropicale causata dall'omonimo virus, che esiste in cinque sierotipi differenti. E' trasmessa da zanzare del genere Aedes, in particolare la specie Aedes aegypti. Si presenta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre al caratteristico esantema simile a quello del morbillo. In una piccola percentuale di casi il virus può sviluppare una febbre emorragica pericolosa per la vita, con emorragie e perdita di liquidi che possono evolvere in uno shock circolatorio.