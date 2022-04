Da gettare nel forno per il processo Bozzoli, in migliaia per salvare il maiale 'Cuore'

Un maiale 'sacrificato' per cercare di risolvere un mistero lungo sette anni: quello dell'improvvisa sparizione di un imprenditore e padre di famiglia. L’esperimento giudiziale, voluto dalla Corte d’Assise di Brescia, servirà per accertare se sia possibile che il corpo di Mario Bozzoli, nell'ipotesi che sia stato bruciato nella fonderia di Marcheno, possa essere scomparso senza lasciare alcuna traccia.

Com'era facile aspettarsi, la scelta non è affatto piaciuta agli animalisti, suscitando un’ondata di proteste sul web e sui social. Le associazioni animaliste sono insorte per chiedere l’annullamento di una prova che potrebbe aiutare a risolvere il caso: di Mario Bozzoli non si hanno infatti più notizie dall’8 ottobre del 2015.

L'esperimento

La data e il luogo sono già stati fissati, cosi come i dettagli: il prossimo 27 aprile, nella fonderia Gonzini di Provaglio un maiale irrimediabilmente malato, di quelli con il destino segnato (così ha stabilito il giudice), sarà sottoposto ad un prelievo del dna, poi ucciso, vestito con indumenti simili a quelli che Bozzoli indossava la sera della sua scomparsa, e infine gettato in un forno.

Come detto, però, gli animalisti non ci stanno, hanno già dato un nome al maiale che potrebbe essere sacrificato e hanno lanciato una petizione chiamata “Salviamo Cuore” sul sito change.org.

La petizione

"Uccidere una creatura innocente non può essere il modo di risolvere un crimine, per di più una creatura malata - si legge nella petizione -. Le associazioni animaliste, come animalisti ma soprattutto come cittadini, chiedono che l'esperimento non venga effettuato e che il maiale venga dato a loro in affidamento. Vorremmo salvarlo e chiamarlo Cuore, come quello che chiediamo di avere per questa creatura. Salvarlo dalla morte in un forno o in un mattatoio sarebbe il giusto epilogo di questa tristissima storia. Cuore non deve morire! Non bruciatelo!".

Tra gli attuali 1500 sostenitori c’è anche chi commenta: "Bruciamo gli uomini che vogliono questo esperimento". Tra i tanti fondamentalisti che abitano questo pianeta, non poteva mancare l'animalista con smanie omicide.