Grosso maiale a passeggio sulla Provinciale: code e traffico nel caos

Lunedì mattina da dimenticare sulla Provinciale 343, dove - poco dopo le 6 - un grosso maiale fuggito da un allevamento ha creato scompiglio nel tratto compreso tra Acquafredda e Carpenedolo: code inevitabili in entrambe le direzioni di marcia.

Per riportare la situazione alla normalità, si è atteso il titolare dell'azienda agricola, che ha ripreso in consegna (non senza fatica) l'animale del peso di oltre un quintale che, per pura fortuna, non è stato travolto da un veicolo di passaggio.