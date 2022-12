Il fucile esplode mentre sta sparando: cacciatore gravemente ferito

Incidente di caccia sabato mattina a Magasa, in una zona boschiva impervia: un cacciatore di 60 anni sarebbe rimasto gravemente ferito alle mani a seguito dell’improvvisa esplosione del fucile che stava maneggiando.

Ricoverato in codice rosso

Non è chiaro se fosse da solo (e se dunque abbia chiamato lui i soccorsi) o se in compagnia di “colleghi”: sta di fatto che l’allarme è stato lanciato intorno alle 9.30, per raggiungerlo è stato necessario allertato l’elicottero, decollato dal Trentino, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale.

Il cacciatore ferito è stato ricoverato in codice rosso a Trento. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Salò: sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento salodiano.