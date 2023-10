Per il maltempo è franata la strada, paura in paese: "Fate attenzione"

Immagini impressionanti arrivano anche da Magasa, in Alto Garda. È qui che a causa del maltempo delle ultime ore è letteralmente franata parte della Strada provinciale 9: è l'unica strada che collega il paese alla valle e al lago e dunque l'allerta rimane alto. Come riferito dalla Provincia di Brescia, lo smottamento ha solo sfiorato l'area di transito dei veicoli: ma è stato comunque attivato un senso unico alternato. “Sono in corso accertamenti, si prega si prestare attenzione”, si legge in una nota.