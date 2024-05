Era ricercato per mafia: latitante arrestato dopo una fuga di 5 anni

Era un pericolo pubblico: spaccio di droga, estorsione, reati contro la persona, tratta di esseri umani, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in Italia, aggressioni e uccisioni commesse in patria. Questo il curriculum criminale di un 30enne appartenente alla mafia nigeriana, latitante ormai dal 2019 e arrestato in queste ore grazie al lavoro del Centro operativo Dia (Direzione Investigativa Antimafia) di Brescia.

La mafia nigeriana

Già indagato cinque anni fa dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino (Dda) per l'articolo 416bis del Codice penale, ovvero associazione di tipo mafioso, il 30enne faceva parte della struttura criminosa nota come Maphite, affiliata appunto alla celeberrima mafia nigeriana. Era stato accusato, in città e in provincia di Torino oltre che in altri luoghi d'Europa, di numerose attività illecita tra cui i reati citati poche righe fa: spaccio, estorsione, reati contro la persona, prostituzione, nonché di vari gravi delitti commessi in Nigeria.

L'arresto in Francia

Per i detti reati, nel novembre scorso è arrivata la condanna definitiva a 4 anni e 8 mesi di reclusione: irreperibile almeno dal 2021, era di fatto un latitante. Gli accertamenti, attivati a gennaio, hanno consentito di rilevare gli ultimi recapiti del fuggitivo in Italia (in provincia di Bergamo), nonché di risalire ai suoi spostamenti degli ultimi anni. È risultato titolare di un'attività commerciale in Francia: sono state allertate le autorità transalpine, che hanno così portato all'accertamento della presenza del 30enne in territorio francese.

È stata infine richiesta l'estensione del provvedimento di espiazione pena in ambito europeo, da parte della Procura presso la Corte d'appello di Torino: il latitante è stato arrestato a Bordeaux da parte della polizia francese, in stretto contatto con la Dia bresciana. Sono ora in corso le procedure per l'estradizione in Italia.