Esce in cerca di funghi, non ritorna più a casa: la moglie lancia l'allarme

È uscito a cercare funghi, ma non ha più fatto rientro a casa: la moglie ha così lanciato l'allarme. È accaduto nella serata di lunedì 24 agosto a Madonna di Campiglio: l'uomo, un 85enne di Vobarno, è stato ritrovato dal soccorso alpino nei boschi di Campo Carlo Magno. Per fortuna era illeso, anche se disorientato.

I soccorritori verso le 20.45, dopo quasi due ore di ricerche nei boschi, hanno individuato il fungaiolo nei pressi di Malga di Darè, a una quota di circa 1.700 metri, vicino alla zona dove si era diretto da solo in mattinata per cercare funghi.

L'85enne stava vagando senza riuscire a trovare la strada di ritorno. Il soccorso alpino l'ha accompagnato a valle in sicurezza; per lui non è stato necessario il ricovero in ospedale. A supportare gli operatori nelle operazioni di ricerca i vigili del fuoco.



