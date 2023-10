Lavoratori in nero, malpagati, un panino per pranzo: 20.000 euro di multa

Una maxi multa da oltre 20mila euro e la sospensione dei lavori: è il conto (salatissimo) che si trova a pagare una ditta bresciana finita al centro dei controlli dei carabinieri di Madonna di Campiglio, della polizia locale delle Giudicarie e del Servizio Lavoro della Provincia. La sanzione è scatta nel corso di una serie di sopralluoghi nei cantieri per il Bonus 110% per l’efficientamento energetico.

Ed è durante uno di queste verifiche che sono stati identificati 15 lavoratori di 5 ditte diverse, a cui erano stati subappaltati i lavori. Tra di loro, anche 3 egiziani, in Italia con regolare permesso di soggiorno, impegnati nell’installazione del cappotto termico per conto di un'azienda edile di Brescia.

Regolare non era invece il loro contratto, anche perché nemmeno esisteva: stavano lavorando in nero. I carabinieri hanno scoperto che due di loro, inoltre, lavoravano in quel cantiere da oltre un mese, peraltro in condizioni precarie, con paghe giornaliere modeste e non in linea con quelle dei lavoratori regolarmente assunti, costretti a lunghi turni di lavoro e a pranzare solo con un panino portato in cantiere dal titolare dell’impresa.

Oltre alla sanzione di 20mila euro, ovvero 5mila euro a dipendente in nero più una somma proporzionale alle giornate che questi ultimi hanno lavorato, è stata disposta la sospensione dei lavori: la ditta potrà ricominciare ad operare una volta pagata la multa e quando avrà messo in regola i lavoratori.



Fonte: Trentotoday.it