Le lacrime del popolo della notte: è morta Madame Sisì

La comunità del Basso Garda (e non solo) piange la morte della drag queen Madame Sisì, nome d'arte di Carlo Tessari, noto imprenditore del divertimento notturno e titolare della discoteca Art Club di Desenzano.



Malato da tempo, Tessari si è spento all'età di 63 anni a causa di un tumore, contro il quale stava lottando da tempo: alle 12.30 del primo pomeriggio di oggi – lunedì 11 marzo – è spirato alla Poliambulanza di Brescia. Le sue condizioni erano peggiorate negli ultimi due mesi e, in questo periodo difficile, al suo fianco non è mai mancato l'affetto di amici e conoscenti.



Madame Sisi è stata un simbolo, spesso un'amica sincera per tante persone fragili, aveva un grande cuore che si distingueva per generosità e beneficenza. Nel suo locale il divertimento è sempre stata la parola d'ordine: ha fatto della sua vita un'opera d'arte e – nel corso del tempo – sono state diverse le collaborazioni con vip e programmi televisivi. Mai successo fu più meritato.



Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social appena si è diffusa la notizia della prematura scomparsa: "Eri una luce brillante nel mondo dello spettacolo – scrive Andrea su Facebook –. La tua eredità e il tuo spirito vivranno per sempre nei cuori di coloro che hai toccato".