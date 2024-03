Dolore e lacrime per Madame Sìsì, Orietta Berti: "Ho pregato fino all'ultimo"

"Ma che brutta notizia. Carlo era una bellissima persona e in questi mesi ho sperato e pregato che migliorasse. Quando ci incontravamo era sempre positivo e, con quella sua ironia, riusciva a coinvolgere tutti... era unico. Una delle gatte che ho in casa (sono in tutto otto) l'ho chiamata proprio Madame Sisì, in segno della nostra amicizia e della sua favolosa energia. Mi mancherà molto e sono molto molto rattristata. Porgo le miei più sentite condoglianze alla famiglia e spero che la vita di Carlo sia ricordata dai tanti amici che, con molto affetto, lo hanno conosciuto così come è successo a me. Un abbraccio".

Sono le toccanti parole di cordoglio di Orietta Betti. La celebre cantante italiana – che con Madame SìSì aveva collaborato e con cui aveva costruito una bella amicizia – è stata avvisata della nefasta notizia da Stefano Dal Santo, il grande amico della drag queen gardesana che, la scorsa estate, aveva già chiesto all'Orietta nazionale di inviare un video-messaggio di vicinanza all'imprenditore ormai malato: "Era benvoluto da tutti, nella sua vita ha aiutato chiunque senza alcun tipo di discriminazione" è il commosso ricordo di Dal Santo.



Madame Sisì, nome d'arte di Carlo Tessari, era il titolare della discoteca Art Club di Desenzano; con la sua genialità e creatività, ha fatto la storia della movida bresciana, distinguendosi in oltre per generosità e beneficenza, spendendosi 'politicamente' in prima persona contro le discriminazioni genere. Gravemente malato, si è spento all'età di 62 anni a causa di una malattia contro la quale stava lottando da tempo. Il funerale sarà celebrato giovedì 14 marzo (ore 15) nella chiesa parrocchiale Santo Stefano di Brognoligo, frazione di Monteforte d'Alpone, in provincia di Verona.