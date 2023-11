Precipita dal cestello elevatore: operaio soccorso in codice rosso

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 28 novembre, a Maclodio. Un operaio di 39 anni è precipitato dal cestello elevatore mentre era impegnato nella potatura delle piante che costeggiano la Sp 20.

La chiamata ai soccorsi è scattata verso le 8.20, in codice rosso: sul posto la centrale operativa cel 112 ha inviato un’ambulanza, un’automedica e una squadra dei vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni trapelate, l’operaio avrebbe rimediato numerosi e seri traumi nella caduta al suolo, ma le sue condizioni non sarebbero allarmanti. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito in ospedale e poi ricoverato in codice giallo.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Chiari e del personale dell’Asst Franciacorta, che è sul posto per gli accertamenti e i rilievi di rito. Secondo una prima ricostruzione, a provocare la caduta del 39enne sarebbe stato un veicolo di passaggio: avrebbe urtato il furgone sul quale era montato il cestello elevatore.