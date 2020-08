La macelleria? Un furgone in mezzo alla strada: multati per oltre 3.000 euro

Multa salatissima per una macelleria di Via Valcamonica a Brescia: i titolari sono stati sanzionati per oltre 3mila euro. Gli agenti della Polizia Locale li hanno infatti beccati mentre vendevano capi ovini all'aria aperta, senza rispettare le norme di corretta conservazione dei cibi: gli accertamenti di Ats hanno comunque permesso di verificare che la carne fosse in buono stato e dunque tracciata e commestibile, ma questo non ha evitato il meritato “multone”.

Si tratta di un negozio con servizio di “macelleria islamica” gestito da egiziani: lunedì pomeriggio, non appena è arrivata la merce, avrebbe allestito questo mercatino all'aria aperta, in cui sarebbero stati messi a disposizione dei clienti più di un centinaio di capi ovini, appena trasportati in città a bordo di un furgone con refrigeratore.

Viavai sospetto, scattano i controlli

Insospettiti dal viavai di auto, gli agenti sono intervenuti: alla vista della macelleria a cielo aperto sono scattati i controlli più approfonditi, coinvolgendo appunto anche i tecnici e i medici di Ats, l'Agenzia di tutela della salute di Brescia. In tutto sono stati temporaneamente sequestrati e controllati circa una sessantina di capi: poi, come detto, riconsegnati ai titolari del negozio.

Nel frattempo ne erano già stati venduti almeno una quarantina. Diverse le sanzioni commutate ai proprietari della macelleria: dall'esposizione non consentita alla mancata refrigerazione delle carni, al momento della vendita (pare infatti che la cella frigorifera del furgone fosse stata spenta). La carne ora è stata trasferita nelle celle del negozio, e rimessa in vendita come da norma.