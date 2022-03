Stroncato in poche settimane dalla malattia, muore imprenditore e padre di 4 figli

Una vita per la famiglia e per l'azienda, stroncata nel giro di poche settimane da una grave malattia. Lumezzane piange Vittorio Rivadossi: titolare di una ditta che si occupa di distributori automatici, si è spento nei giorni scorsi. Aveva solo 61 anni.

Era conosciuto e stimato in tutta la Valle Trompia (e non solo) per l'attività che conduceva con passione da tanti anni: era il titolare della Errematic Rivi di Lumezzane, ditta specializzata nella fornitura di distributori automatici per le aziende e di macchinette per il caffè per i privati.

"Una persona generosa ed educata. Un vero signore, sempre disponibile", così viene ricordato in paese. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato nello sconforto la comunità che, nelle scorse ore, si è stretta attorno ai familiari dell'uomo: la moglie Lorena e gli adorati figli Rossano, Andrea, Sara e Simona.

"Increduli apprendiamo la grave notizia. Dalle labbra non esce nessun suono, solo silenzio e sguardi smarriti. Cara Lorena a te e ai vostri amati figli, che il Signore vi doni la forza per poter accettare e affrontare questo grave lutto", si legge tra decine di messaggi di cordoglio.

L'ultimo saluto sarà celebrato mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale della frazione Sant'Apollonio di Lumezzane. Il corteo funebre partirà, alle 15.30, dalla sala del commiato Benedini di via Ragazzi del 99 dove riposa la salma dell'imprenditore.