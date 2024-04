Terremoto, la paura nelle scuole: centinaia di alunni sono stati evacuati

Terremoto a Lumezzane, evacuate le scuole: centinaia i ragazzi costretti ad abbandonare le aule, ma solo per pochi minuti. Le lezioni sono infatti riprese regolarmente subito dopo. La decisione, in via precauzionale, è arrivata a seguito della scossa (seppure lieve) avvertita giovedì in tarda mattinata: l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha infatti registrato, intorno alle 10.45, un terremoto di magnitudo 1.8, con epicentro localizzato proprio in territorio di Lumezzane, a una profondità di circa 2 chilometri.

Nessun danno a cose o persone, ma come detto la scossa è stata avvertita dalla popolazione (in particolare nelle frazioni più “alte”, come a Sant’Apollonio). Oltre che a Lumezzane, il terremoto si è sentito anche a Bione, Casto, Gardone Valtrompia, Lodrino e Marcheno. Sul fronte scolastico, si segnalano i rilievi (anche questi in via precauzionale) alle scuole elementari Bachelet e alle medie Terzi Lana, entrambe a Sant’Apollonio.