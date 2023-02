Folle lite in mezzo alla strada: giovane uomo ferito da un colpo di pistola

Un 32enne è stato ferito da un colpo di pistola al termine di una lite scoppiata in strada nella frazione Sant'Apollonio di Lumezzane. La vicenda è al vaglio di carabinieri di Gardone Val Trompia, che al momento mantengono il più stretto riserbo.

La richiesta d'aiuto è scattata verso le 7 di oggi (domenica 12 febbraio) da via Valsabbia: in pochi minuti sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Bianca di Lumezzane. Dopo le prime cure, il 32enne è stato trasportato all'ospedale di Gardone Val Trompia. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione: è stato ricoverato in codice verde.

Come detto indagini in corso: sia per capire i motivi all'origine del diverbio degenerato nel sangue, sia per identificare l'arma usata dall'aggressore. Stando alle prime informazioni trapelate, si tratterebbe una pistola a salve modificata per esplodere colpi veri.