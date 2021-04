Vent'anni e studente, ma si guadagna da vivere spacciando: arrestato dai carabinieri

Il giovane è finito in manette dopo essere stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Brescia. Un giovane pusher è stato arrestato a Lumezzane dai militari della locale caserma: si tratta di uno studente di 20 anni, incensurato.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato fermato in auto e trovato in possesso di 30 grammi di marijuana. Per lui è scattato l’arresto con la permanenza presso il proprio domicilio. All’esito dell’udienza, il gip ha convalidato il fermo e non ha applicato ulteriori misure.