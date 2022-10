Sportello postamat devastato dalle fiamme: indagini in corso

Nella notte tra mercoledì e giovedì lo sportello postamat dell'ufficio postale di Piatucco, frazione di Lumezzane, è stato divorato dalle fiamme. Potrebbe essersi trattato di un atto vandalico, come di un tentativo di furto poi fallito. Al momento nessuna ipotesi è esclusa dai carabinieri, che sull'accaduto mantengono il più stretto riserbo. Per fare maggiore chiarezza sull'episodio si attende la perizia dei vigili del fuoco.

"Le verifiche sono in corso per determinare la causa di questo avvenimento, tutte le ipotesi sono in campo e nulla viene dato per scontato. Siamo attenti alla questione e monitoriamo come sempre ogni eventualità", ha dichiarato il primo cittadino di Lumezzane Josehf Facchini .

A far scattare l'allarme, verso le 4.30 di notte, sono stati i residenti di via De Gasperi. Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti i vigili del fuoco di Lumezzane: il rogo è stato spento tempestivamente, evitando così che le fiamme si propagassero all'ufficio postale.