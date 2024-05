Lite in famiglia degenera: padre colpisce in faccia la giovane figlia

La lite in famiglia e le urla. Poi uno schiaffo al volto della giovane figlia. Un gesto violento che ha fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze. La ragazza, una 22enne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e poi accompagnata in ospedale, al Civile di Brescia, per le cure del caso.



Sulla vicenda, avvenuta nella serata di domenica in via Ragazzi del ’99 a Lumezzane, indagano i carabinieri: come da prassi è stato attivato il protocollo a tutela della vittima di violenza domestica, introdotto dalla cosiddetta Legge “Codice Rosso”. La ragazza, di origine pachistana, verrà ascoltata nelle prossime ore dai militari per ricostruire i motivi della lite degenerata in un’aggressione fisica e per capire se si sia trattato di un episodio isolato, oppure se la giovane avesse subito anche in passato maltrattamenti e percosse.



Nessuna misura, per ora, sarebbe stata adottata nei confronti del padre: le indagini sono solo all’inizio e sulla vicenda gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo.