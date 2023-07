Sigaretta resta accesa, appartamento devastato dalle fiamme: uomo intossicato

Fiamme e fumo. Poi la corsa sulle scale per cercare di sfuggire all'incendio. Mattinata di paura, quella di sabato 15 luglio, per una famiglia ucraina che, fuggita dalla guerra, ha trovato rifugio a Lumezzane. Nell’appartamento di via Montini, gestito dalla cooperativa Mosaico, dove vivono si è sviluppato un vasto incendio.

Quando sono divampate le fiamme all’interno c’erano un 68enne e i suoi nipoti. ?Per fortuna sono tutti riusciti a salvarsi, lasciando in fretta e furia l’abitazione. Nessuno è rimasto ustionato: solo il 68enne avrebbe riportato una lieve intossicazione ed è stato portato in ambulanza alla clinica Città Di Brescia per gli accertamenti del caso.?

Tempestivo l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco di Lumezzane: una volta raggiunta una finestra della casa con un’autoscala, i pompieri hanno domato le fiamme prima che raggiungessero gli altri appartamenti dello stabile. Ad innescare il rogo sarebbe stato un mozzicone acceso: sarebbe caduto sul divano, causando l'incendio che si è poi esteso al resto della casa.? L'appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme e quindi dichiarato inagibile.