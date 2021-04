Devastante incendio: fiamme alte 10 metri, quattro famiglie senza casa

Alle 18.50 di domenica, un devastante incendio ha colpito un'abitazione in via Monte San Michele a Lumezzane. Per spegnere le fiamme, alte fino a 10 metri, è stato necessario l'intervento di tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, sopraggiunte con un'autoscala e un'autobotte.

Nell'incendio sono stati coinvolti gli appartamenti di quattro famiglie, per le quali è già stata trovata una sistemazione provvisoria. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco Josehf Facchini, i tecnici Enel e gli uomini della Protezione Civile.

Pare che a far divampare il rogo sia stato un cortocircuito al primo piano dell'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita, solo una donna è stata soccorsa in forte stato di shock.