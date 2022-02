Barista muore a soli 42 anni: “Porteremo nel cuore la tua grinta e il tuo sorriso"

“Porteremo nel cuore la tua grinta, il tuo sorriso è la tua battuta sempre pronta”: così i compagni e gli allenatori del Nuoto Lumezzane hanno voluto ricordare Giorgio Dalola, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Soffriva di una grave patologia e aveva passato gli ultimi mesi dentro e fuori dagli ospedali: era stato sottoposto anche a un trapianto di fegato, ma la delicata operazione non è bastata a salvargli la vita. Si è spento mercoledì, a causa di alcune complicazioni fatali dopo l’impianto dell'organo. Aveva solo 42 anni.

Un dolore immenso e indicibile per mamma Margherita, maestra alle scuole elementari del paese, che solo tre mesi fa aveva subito un altro grave lutto: la morte del marito. Attorno alla donna si sta stringendo l’intera comunità della cittadina valgobbina: “La vita ti ha messo nuovamente a dura prova cara Margherita. Ti stringiamo in un forte abbraccio e ti siamo vicini per la dolorosa perdita del tuo amato Giorgio”, si legge tra le centinaia di messaggi di cordoglio affidati alla rete.

A Lumezzane, dove Giorgio era nato e cresciuto, lo conoscevano tutti: finché la salute glielo aveva concesso, era rimasto dietro il bancone del suo locale, il bar Luda 1980. Dolore e sgomento attraversano la Valgobbia e raggiungono la Franciacorta: per diversi anni il 42enne aveva infatti gestito il Bar dell’Orologio di Gussago.

“Ti hanno chiamato troppo presto, meritavi ancora un lungo cammino per la persona che eri, per la tua umanità verso gli altri, per la tua voglia di affrontare ogni cosa con il tuo sorriso sincero”, si legge ancora tra gli strazianti messaggi d'addio scritti dagli amici.

Oltre alla mamma Margherita, lo piangono i nonni Fiorenzo e Livia. L’ultimo saluto sarà celebrato sabato pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano.